Gruppo di supporto al PNRR, selezione di docenti: scadenza 24 marzo 2025

Il MIM ha bandito una nuova procedura per la selezione di n. 2 docenti in posizione di comando per la parte residua dell’anno scolastico 2024-2025 e per l’anno scolastico 2025-2026 presso la sede centrale del Ministero dell’istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR.

Il personale scolastico comandato costituisce il Gruppo di supporto per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e assicura, unitamente alle équipe formative territoriali, un costante accompagnamento per l’attuazione degli investimenti del PNRR, finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU.

Requisiti

Alla procedura selettiva sono ammessi a partecipare i docenti di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.

I candidati devono inoltre dimostrare adeguata conoscenza delle misure previste nel settore dell’istruzione all’interno del PNRR e del relativo quadro di riferimento europeo, possedere specifiche competenze nella progettazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controlli di progetti nazionali ed europei, al

fine di fornire accompagnamento alle scuole, aver maturato significative esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale e egli ambienti di apprendimento innovativi delle scuole.

Presentazione della domanda

I candidati presentano la domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione esclusivamente attraverso il portale “Istanze on-line”.

Le domande di partecipazione del personale interessato devono essere inoltrate a partire dalle ore 12:00 del 17 marzo 2025 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 marzo 2025.

L’AVVISO

LA TABELLA