I corsi di formazione gratuiti della Tecnica della Scuola. Prorogata la scadenza per l’accesso in piattaforma

Caro lettore, c’è un’importante novità! A seguito delle numerose richieste, abbiamo prorogato la chiusura della piattaforma digitale gratuita “Progettare una scuola nuova” fino al 31 agosto 2021.

I corsi resteranno quindi accessibili per il completamento e il relativo rilascio dell’attestato.

Ricorda però, che puoi effettuare la registrazione alla piattaforma fino al 31 maggio 2021. Se ancora non lo hai fatto, affrettati! Oltre tale data non sarà più possibile iscriversi per accedere ai 12 corsi gratuiti.

I primi di giugno effettueremo un intervento di manutenzione tecnica, pertanto la piattaforma potrebbe non funzionare per qualche ora. Ti informeremo noi stessi dell’avvenuto ripristino.

Puoi accedere alla piattaforma h24. Basta registrarsi al sito https://progettareunascuolanuova.tecnicadellascuola.it e scegliere il corso adeguato alle tue esigenze. A conclusione di ogni percorso formativo, ti verrà rilasciato un attestato valido ai fini dell’aggiornamento professionale.

