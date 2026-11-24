Ascolta IA LAB AUDIO del N. 2

Il percorso audio accompagna i docenti nella progettazione di una lezione con l’IA, senza delegare le scelte didattiche. Attraverso un’audio-sintesi e un podcast, approfondisce il legame tra obiettivi, attività e tracce dell’apprendimento. Gli esempi simulati per primaria e secondaria mostrano come formulare richieste mirate, confrontare proposte, organizzare tempi e preparare materiali da controllare prima dell’uso in classe. Il percorso affronta anche l’accessibilità delle consegne, l’osservazione del lavoro individuale e la revisione della lezione, con indicazioni per partire da un’attività conosciuta e lavorare anche su carta, senza account degli studenti.





