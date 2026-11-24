Come da noi anticipato, il centrodestra ha trovato la sintesi sul libro di testo digitale. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia, ha confermato la presentazione di un ordine del giorno unitario che ha ridisegnato l’adozione dell’ebook nelle scuole. Per lui è stato “un grande risultato di sintesi” tra le posizioni dei partiti di maggioranza, raggiunto senza mettere a rischio il Dl scuola.

Elementari fuori dall’ebook

L’ordine del giorno ha rinviato al primo provvedimento utile l’esclusione delle scuole primarie dall’adozione del libro digitale. La scelta ha tenuto conto anche dell’accordo tra il ministero dell’Istruzione e del Merito e gli editori per alleggerire il peso dello zaino, considerato che alle elementari i libri sono già gratuiti. Un punto che ha rassicurato famiglie e bambini, e anche le filiere industriali coinvolte.

Alle medie decide una commissione

Per la scuola secondaria di primo grado, l’entrata in vigore dell’ebook è stata subordinata alla valutazione preventiva di una commissione di esperti, da istituire con provvedimento del Ministero. Il suo compito sarebbe stato verificare l’efficacia della misura e il suo impatto cognitivo, relazionale, didattico e pedagogico. La commissione avrebbe dovuto anche individuare le modalità di applicazione oppure soluzioni alternative per ridurre il costo dei libri di testo.

Superiori e università: un anno per adeguarsi

Più rapida la tabella di marcia per la secondaria di secondo grado e per l’università. Gli editori si sarebbero dovuti adeguare entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Rampelli ha sottolineato che si è trovato “un equilibrio fondamentale” che non comprometterà la conversione in legge del Dl scuola. Resta ora da vedere come l’accordo reggerà in Aula e come verranno definiti i compiti della commissione.