Il curriculum dello studente, uno strumento utile per l’orientamento – GUIDA SCARICABILE

Il Curriculum dello studente è un documento in cui sono riportate tutte le informazioni relative al percorso di studio di ogni studentessa e studente, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni di scuola secondaria di II grado. Una fotografia del percorso formativo che raccoglie tutte le informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche realizzate.

Esso, pertanto, costituisce un valido supporto per l’orientamento all’Università e al mondo del lavoro, ma anche un documento rilevante per la presentazione dello studente alle Commissioni d’Esame e per lo svolgimento del colloquio dell’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione. Compito del Dirigente scolastico è quello di veicolare le necessarie informazioni e porre in essere tutte le operazioni per facilitarne la compilazione da parte sia degli studenti che delle segreterie scolastiche, ognuno per le parti di propria competenza.