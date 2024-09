Il ministro Urso a Verona per una visita al liceo del Made in Italy

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso in visita al Liceo del Made in Italy di Verona, Carlo Montanari, felice dell’accoglienza ricevuta, ha dichiarato: “La notizia che il liceo del Made in Italy era stato bocciato era una fake news. Lo dimostra quello che abbiamo fatto qui, un intervento in una classe piuttosto numerosa del liceo del Made in Italy a Verona, cuore dell’economia italiana. Così come qui, in altri 30 licei si è aperto il liceo del Made in Italy, è presente in questi tutte le regioni italiane e ciò è accaduto in pochi mesi”.

E durante l’incontro con gli studenti, ha pure ricordando che “la legge che ne ha consentito l’attuazione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre dello scorso anno e le famiglie hanno potuto iscrivere i loro giovani in poco più di 50 giorni e poi questi licei sono stati costituiti e oggi abbiamo iniziato l’attività qui come in altre regioni d’Italia e mi auguro che il prossimo anno molti di più, sulla base di questa esperienza, saranno attivati e molti più giovani potranno formarsi a ciò che davvero serve al loro percorso nella vita”.

Urso ha poi aggiunto, pubblica l’Ansa, che “questi corsi iniziano proprio quando negli altri paesi si guarda al nuovo miracolo italiano che è dovuto alla forza del Made in Italy: nel 2023 abbiamo superato la Corea del Sud come quinto esportatore al mondo e nella prima parte di quest’anno siamo riusciti a superare il Giappone come quarto esportatore al mondo. Il liceo del Made in Italy fa il paio con Transizione 5.0, qui formiamo le generazioni del futuro e con Transizione 5.0 formiamo le imprese e i loro lavoratori”.