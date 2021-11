Il mio rapporto con i genitori degli studenti? Ottimo!

L’articolo di Pasquale Almirante sui rischi della professione docente narra una realtà che pare molto diffusa.

E così solleverò forse stupore e incredulità dicendo che io non ho mai e poi mai incontrato genitori di questo (brutto) genere.

Insegno tedesco in un liceo linguistico alle porte di Torino il colloquio coi parenti dei miei allievi è sempre un piacere per me: sono tutti persone molto rigorose nei confronti dei loro rampolli, riconoscono chiaramente quando non studiano, hanno sempre – dico ripeto sottolineo sempre – dato ragione a me e mai a loro, li puniscono e li strigliano a dovere quando è ora.

L’antico asse genitori-insegnanti in qualche scuola esiste ancora!

Daniele Orla