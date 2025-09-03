Il patto di corresponsabilità scuola, famiglia e studenti: diritti e doveri – GUIDA SCARICABILE

Il Patto di Corresponsabilità Educativa è uno strumento previsto dal Ministero dell’Istruzione (DPR 235/2007) che ha lo scopo di definire i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie, promuovere un clima di collaborazione e rispetto reciproco, rafforzare il senso di responsabilità e l’impegno civico e scolastico degli studenti. Il Dirigente scolastico, che rappresenta l’istituzione, ha compiti di guida e mediazione in queste relazioni.
L’intervento legislativo relativo al «Patto di corresponsabilità», sin dal suo apparire, ha rappresentato il tentativo di formalizzare una nuova dimensione del rapporto fra scuola e famiglia nel difficile processo di ridefinizione dell’equilibrio fra le responsabilità e i compiti delle due fondamentali istituzioni sociali. Il documento risulta particolarmente attuale visti i recenti episodi di cronaca. Infatti, famiglie più informate sulle dinamiche che coinvolgono i loro figli a scuola potrebbero dare più credito agli insegnanti e, fidandosi, agevolare la relazione tra i due. Alla scuola compete introdurre i genitori al proprio linguaggio ed è compito del dirigente favorire la reciproca comprensione per una alleanza operativa.