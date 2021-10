Il Tg delle buone notizie, l’iniziativa con le scuole protagoniste

Un Tg delle buone notizie per far conoscere ciò che di positivo accade in Italia e nel mondo. Protagoniste le scuole, sia primarie che secondarie, due per ciascuna delle Regioni italiane. Un progetto, a cura dell’associazione culturale the Bright Side, che partirà a gennaio per concludersi a maggio.

Le scuole coinvolte nel Tg dovranno inviare, nel mese in cui saranno protagoniste, tre buone notizie o buone pratiche, in forma scritta, di audio o realizzando brevi filmati in stile Tg. Uno degli obiettivi del Tg delle buone notizie è quello di creare rete, visibilità, collaborazioni e gemellaggi tra scuole di Regioni diverse, promuovere le competenze chiave di cittadinanza. Previste anche le lezioni di positività per i docenti e gli studenti coordinate da Maurizio Braggion, che è pure condirettore del Tg. Spazio anche ai gemellaggi, in presenza e a distanza, e al volontariato con i premi per i docenti che risulteranno più attivi, creativi e virtuosi.

A collaborare al progetto l’attrice Tiziana Di Masi, lo studioso di nanotecnologie Alberto Diaspro, il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti, l’economista Massimo Zamagni, l’attivista e scrittrice Lorella Zanardo.