Ilary Blasi: “A scuola il mio sogno era il Grande Fratello. A mia figlia piacciono i social, ma vorrei continuasse a studiare”

La showgirl e conduttrice Ilary Blasi si è raccontata ai microfoni del podcast The BSMT di Gianluca Gazzoli, partendo dai suoi inizi fino ad arrivare al presente, da madre di tre figli, una delle quali alle prese quest’anno con gli esami di maturità.

La 43enne, che ha studiato in un liceo scientifico di Roma, ha detto di aver avuto il sogno di lavorare in televisione già nei banchi di scuola. “Mi dovevo diplomare e il mio sogno era presentare il Grande Fratello, partecipare o presentare. Poi l’anno dopo sono stata scelta per Passaparola“.

Ilary Blasi, la figlia sommersa da critiche: “Quando vai a scuola?”

Blasi ha poi parlato della figlia 17enne, che ha già un certo seguito sui social tanto da essere seguita da un’agenzia di talent. Quest’ultima è stata preda di insulti negli ultimi giorni: in molti hanno commentato sue recenti foto in costume in vacanza chiedendo quando la ragazza trovasse il tempo di studiare e andare a scuola.

La conduttrice ha parlato della passione della figlia, come riporta Today: “A mia figlia piacciono molto i social, ma solo i social, non la televisione. Non mi ha mai parlato di televisione, più ambito social. Lei ancora sta facendo l’ultimo anno di scuola, quindi l’obiettivo adesso è diplomarsi. Dopo di che vorrei che continuasse e abbinare, se le piace lavorare con i social, insomma. Ci sono tanti escamotage oggi per lavorare con i social, master, lauree brevi che ruotano intorno”.

Ilary Blasi iscritta a criminologia

La Blasi, di recente, ha rivelato di star continuando lei stessa a studiare. La conduttrice si è iscritta all’Università, come ha anticipato ad Adnkronos. L’ex Letterina starebbe frequentando un corso di laurea in criminologia.

Dopo aver passato il test d’ingresso all’Istituto di Scienze Forensi di Milano, Ilary Blasi si prepara alla laurea: “Non so quando avverrà, io sprono sempre i miei figli per farli studiare e poi sono la prima che non continua, ma vediamo passo dopo passo”, ha detto, prima di rivelare di aver affrontato il test con l’aiuto del suo mito Federica Sciarelli, conduttrice del celebre programma “Chi L’ha Visto“.

Un “aiuto”, quello della giornalista, documentato nella serie “Ilary” che tra un caffè e una chiacchiera la interroga sulla differenza tra indagato e imputato. “Con questa cosa della laurea mi so’ rovinata, ora tutti a chiedermi ‘quando ti laurei’, oddio le aspettative…”, ha aggiunto.