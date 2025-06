Immagini Maturità, come prepararsi all’orale?

Durante il colloquio orale dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, la commissione può proporre al candidato un’immagine come stimolo iniziale per avviare la discussione.

L’art. 22 dell’O.M. 67 del 31 marzo 2025 prevede infatti che “il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione/classe, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla commissione/classe”.

L’immagine può appartenere a diversi ambiti: arte, storia, letteratura, scienze, attualità, …

L’obiettivo non è interpretare semplicemente l’immagine, ma collegarla ai contenuti studiati durante il percorso scolastico. L’immagine diventa quindi un pretesto per sviluppare un discorso interdisciplinare.

Cosa può essere mostrato

Le immagini presentate possono includere:

Opere d’arte (es. “Guernica” di Picasso, “La Primavera” di Botticelli)

(es. “Guernica” di Picasso, “La Primavera” di Botticelli) Fotografie storiche (es. lo sbarco in Normandia, il ’68 studentesco)

(es. lo sbarco in Normandia, il ’68 studentesco) Grafici o diagrammi (soprattutto in ambito scientifico)

(soprattutto in ambito scientifico) Immagini simboliche o di attualità (es. una manifestazione, un paesaggio inquinato, la foto della Terra dallo spazio).

Come prepararsi

Ecco alcuni consigli per i futuri maturandi:

Allenati all’osservazione critica

Abituati a guardare immagini con occhio analitico: cosa rappresentano? Quale messaggio comunicano? Che emozioni evocano? Rifletti sui collegamenti possibili

Pensa a come un’immagine può essere legata a tematiche di italiano, storia, filosofia, scienze, arte, ecc. Ad esempio, una foto di una manifestazione può aprire a riflessioni su diritti civili, Costituzione, sociologia e storia contemporanea. Studia esempi reali

Prova a esercitarti con immagini di repertorio e costruisci un discorso orale che parta da quella base. Cerca sempre di includere riferimenti ai tuoi studi e, se possibile, al tuo percorso personale (es. PCTO, esperienze scolastiche, letture extra). Sii flessibile ma coerente

Non è necessario “forzare” tutti gli argomenti; meglio approfondire bene due o tre connessioni coerenti, piuttosto che citarne molte in modo superficiale.

Conclusione

Le immagini al colloquio orale della Maturità non devono spaventare. Al contrario, sono un’opportunità per esprimere creatività e spirito critico, due qualità fondamentali che la scuola dovrebbe aver contribuito a sviluppare. Con un po’ di preparazione e un approccio aperto, possono diventare l’occasione per lasciare il segno davanti alla commissione.