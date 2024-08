Immissioni in ruolo Ata 2024/25, giovedì 8 agosto alle 12,00 informativa del Ministero ai sindacati

Le sigle sindacali sono state convocate per domani mattina, giovedì 8 agosto, alle ore 12,00, dal ministero dell’Istruzione e del Merito per un’informativa riguardante il personale Ata.

Oggetto dell’incontro saranno le immissioni in ruolo del personale, la ripartizione del contingente e gli incarichi dei Dsga.

Organico 2024/2025, le novità

Risultano sostanzialmente confermate le dotazioni organiche nazionali e regionali nella loro attuale consistenza, con la sola riduzione di 18 posti di assistente amministrativo, occupati da personale ex co. co. co. assunto in via straordinaria con la legge 145/2018 e oggi collocato a riposo.

Nelle tabelle non viene ricompreso l’organico dei DSGA (ora inquadrati nell’area di funzionari e elevate qualificazioni) in quanto il numero dei posti per lo stesso profilo è determinato, insieme a quello dei Dirigenti scolastici, dal D.I. 127/2023 relativo al dimensionamento scolastico. Si ricorda che nelle Regioni in cui non è stato attuato il dimensionamento previsto dal citato decreto, ma si è utilizzata la flessibilità del 2,5% prevista dal decreto milleproroghe, dev’essere accantonato un numero di posti di Dsga pari a quello delle scuole rimaste autonome per effetto di tale possibilità di deroga, posti su cui non saranno possibili assunzioni e che dovranno essere affidati in reggenza.

Il nuovo profilo degli operatori scolastici verrà attivato a partire dall’a.s. 2025/26, in occasione della revisione triennale delle dotazioni organiche.

