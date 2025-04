Bimbo fugge dall’asilo, ha trovato il cancello aperto. Trovato per strada in lacrime, i genitori: ci vuole più personale

Bimbo fugge dall’asilo, ha trovato il cancello aperto. Trovato per strada in...

Episodi del genere non sono così rari: un bambino di tre anni di una scuola di Treviso è fuggito da scuola dopo aver trovato il cancello dell’istituto aperto. Il piccolo si è allontanato indisturbato ed ha vagato per le strade della città.

Come riporta Il Gazzettino, nel giro di pochi minuti a scuola è scattato l’allarme generale. Non appena ci si è accorti che il bambino non si trovava più da nessuna parte, le maestre hanno chiamato i Carabinieri. Nel frattempo anche i genitori di altri alunni si sono messi alla ricerca del piccolo lungo le strade della periferia. È stato proprio uno dei papà a trovarlo in lacrime davanti al supermercato.

Il precedente

Tutto è accaduto nel primo pomeriggio nel 24 marzo, verso le 15. Da quanto si apprende, la famiglia del bambino di 3 anni ha saputo ciò che era accaduto solamente quando è andata a ritirare il figlio a scuola.

Tra l’altro lo stesso bambino era uscito dal plesso da solo anche qualche giorno prima. In quel caso, però, era stato immediatamente intercettato da una mamma, che lo aveva subito riaccompagnato all’interno.

I genitori sul piede di guerra

Negli ultimi giorni c’è stato un intenso confronto tra le famiglie. Alcuni genitori avevano anche messo nero su bianco un esposto da inviare sia all’istituto comprensivo in questione che all’ufficio scolastico di Treviso. Alla fine, però, la maggioranza ha scelto di non dar corso a una segnalazione formale per omessa vigilanza.

Qualche genitore ha chiesto di aumentare il personale in servizio nell’asilo. D’ora in poi il cancelletto dell’asilo verrà regolarmente chiuso a chiave. Questa, almeno, è l’indicazione. Fino ad ora c’era solo un cartello che invitava tutti a non lasciarlo aperto. Fatto sta che alcuni assicurano che il problema non è stato risolto: il passaggio continua a rimanere aperto. In ogni caso i vertici dell’istituto comprensivo hanno anche chiesto una maggiore vigilanza da parte del personale scolastico.