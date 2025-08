Immissioni in ruolo Ata 2025/2026, 10.348 assunzioni: la suddivisione per regioni e profilo professionale – TABELLA

Immissioni in ruolo Ata 2025/2026, 10.348 assunzioni: la suddivisione per regioni e...

Si è svolta ieri, lunedì 4 agosto, l’informativa del Ministero ai sindacati riguardante le assunzioni del personale ATA per l’a.s. 2025/26. L’Amministrazione ha informato le organizzazioni sindacali di aver ottenuto dal MEF l’autorizzazione ad assumere anche oltre limite del turn-over, recuperando in tal modo oltre 500 posti relativi ai pensionamenti tardivi per le assunzioni del 2024/25.

I numeri

Saranno possibili nel complesso 10.348 assunzioni, 824 delle quali riguardanti il profilo di Dsga. Pertanto, abbiamo un totale di 9.524 unità da attribuire ai restanti profili del personale ATA. In attesa della consueta nota di indicazioni operative e di una più dettagliata ripartizione per province, è stata resa disponibile la suddivisione per regioni e per profilo professionale delle 10.348 assunzioni.

Come si può vedere, il numero dei posti vacanti supera abbondantemente quello delle assunzioni autorizzate, per le quali è tuttora operante il vincolo che le limita alla semplice copertura dei pensionamenti.

Immissioni in ruolo dal 1° settembre

Come scrive Flc Cgil, il numero delle assunzioni a tempo indeterminato in ciascuna provincia viene determinato sulla base delle disponibilità di posti residui, dopo l’espletamento delle procedure di mobilità del personale ATA per l’a.s. 2025/2026, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province (ad esempio, per i profili minori). Nel limite del contingente previsto, le assunzioni vengono effettuate sui posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in ambito provinciale.

Le assunzioni in ruolo – che saranno effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti valide per l’anno scolastico 2025/2026 – avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2025 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio e saranno effettuate sui posti risultanti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico. Al personale immesso in ruolo per l’a.s. 2025/2026 verrà assegnata la sede definitiva nell’anno scolastico 2026/2027.

La procedura

Per l’effettuazione delle operazioni di immissione in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2025/2026, saranno disponibili le funzioni SIDI.

Pertanto, saranno disponibili le funzioni telematiche per l’apertura dei turni e per la presentazione delle istanze di scelta della sede per gli aspiranti collocati nelle graduatorie dei 24 mesi dei profili del personale ATA. All’apertura di ogni turno di convocazione, è stato predisposto l’invio della comunicazione di apertura turno, direttamente dal sistema informatico. A seguire, saranno rilasciate le funzioni per la registrazione dei dati di immissione in ruolo sul fascicolo del personale e per la gestione dello scorrimento delle graduatorie per ulteriori nomine.

Nel caso in cui l’aspirante all’immissione in ruolo non presenti la domanda nei termini indicati sopra, in cui sarà incluso in un apposito turno di convocazione, verrà trattato come assente con conseguente assegnazione d’ufficio della sede.

Infine, è espressamente prevista la possibilità per gli aspiranti di comunicare a sistema la volontà di rinunciare alla nomina. In tal caso, il candidato perderà definitivamente il diritto alla nomina.

