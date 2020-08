Immissioni in ruolo, concluse le assegnazioni delle sedi. Adesso si parte con la call veloce

Secondo il cronoprogramma ministeriale, definito nelle istruzioni operative per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/21, (All.A) si sono concluse, con l’assegnazione delle sedi, le operazioni ordinarie di immissione in ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado dalle graduatorie dei concorsi e dalle GAE.

Adesso lo scorrimento delle graduatorie



Nelle province dove le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e le GAE non sono esaurite, si procederà, in base alle rinunce, allo scorrimento delle stesse, per attribuire, per surroga i posti vacanti e disponibili non ancora attribuiti.

Parte dal 28 agosto la call veloce

Laddove invece le graduatorie sono esaurite, sui posti che restano ancora vacanti e disponibili, comunicati entro il 27 agosto sui siti istituzionali internet degli USR, si attiverà su questi posti la cosiddetta Call veloce, le domande vanno presentate entro 5 giorni dal 28 agosto al primo settembre (compreso).



La procedura della Call veloce è disciplinata dal DM n.8 del 25 giugno 2020.

Accettazione e rinuncia alla nomina in ruolo, quando si viene depennati