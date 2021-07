Immissioni in ruolo da elenchi aggiuntivi Gps: chi può accedere?

Dal 16 al 24 luglio sarà possibile presentare la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia da parte degli aspiranti che conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento o il titolo di specializzazione su sostegno entro il 31 luglio.

Chi è già inserito in II fascia Gps

L’aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia che consegue entro il 31 luglio il titolo di abilitazione o sostegno, sarà collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all’atto di presentazione della domanda di inserimento in Gps.

Chi non è già inserito in Gps per le classi di concorso per cui consegue abilitazione

L’aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, ma collocato in altra GPS, sarà collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e potrà scegliere sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda di originario inserimento in Gps.

Chi non è inserito in alcuna graduatoria Gps

L’aspirante non inserito in alcuna GPS procederà alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.

Una chance in vista delle prossime immissioni in ruolo

La possibilità di passare dalla seconda alla prima fascia, o di essere direttamente inseriti in prima fascia, è un’occasione da non lasciarsi sfuggire in ragione della possibilità, prevista dal Dl sostegni bis, di partecipare alle operazioni di immissione in ruolo per il prossimo anno scolastico.

Nella sua attuale formulazione, il Dl sostegni bis prevede la possibilità di reclutamento a tempo indeterminato anche dei docenti inseriti in prima fascia delle Gps che abbiano maturato almeno tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni oltre quello in corso.

Possibili novità con la conversione in legge del Dl Sostegni bis

Nei prossimi giorni potrebbero tuttavia presentarsi novità, anche importanti, quanto ai requisiti richiesti per l’immissione in ruolo da Gps, vista la discussione sulle proposte di emendamento al decreto legge che vorrebbero eliminare il requisito del servizio ed inserire la possibilità di reclutamento anche dalla seconda fascia, quindi anche in favore degli aspiranti non abilitati.