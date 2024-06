Inaugurazione anno scolastico 2024/2025, si svolgerà il 16 settembre: ecco dove. Presenti Mattarella e Valditara

Il prossimo 16 settembre si svolgerà la 24esima edizione di “Tutti a scuola“, cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2024/25 diventata itinerante dal 2015. Presenti all’evento il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Inaugurazione anno scolastico 2024/2025, dove si svolgerà

Sarà il Convitto nazionale “Vittorio Emanuele II”, nella sede di via Pintus, ad ospitare la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico. A darne notizia il rettore del Convitto, Paolo Rossetti. “La cerimonia – spiega il prof. Rossetti, come riporta RaiNews – darà spazio alle capacità creative e artistiche delle studentesse e degli studenti attraverso la partecipazione di delegazioni di istituti scolastici provenienti da tutto il territorio nazionale e sarà trasmesso in diretta su Rai1“.

Inaugurazione anno scolastico, l’evento dell’anno scorso

L’anno scorso l’evento è stato condotto da Flavio Insinna con la partecipazione di Malika Ayane.

Sul palco di Tutti a scuola è intervenuto Nicolò Galasso, l’attore che interpreta Gaetano “‘O Pirucchio’ nella fortunata serie Rai Mare Fuori. “Mio padre è stato il mio primo maestro e poi compagno di set. Sul set si è creato un altro rapporto, è stato piacevolissimo. Il mio personaggio nasce dall’essere cattivo ma credo che nessuno nasca cattivo, è magari perché manca la formazione, perché la formazione rende liberi. La conoscenza che uno ha giorno per giorno ci porta da un’altra parte. Penso che la fine dell’istruzione è l’inizio dell’invenzione. Il sapere è infinito, quando si finisce di sapere c’è un problema. Studiate, appassionatevi più che studiare a quello che fate. Impariamo tutti giorno per giorno qualcosa di nuovo: questo imparare ci rende non più utili ma più liberi”, queste le sue parole.

Presente anche il cantante Alfa. Proprio mentre i conduttori hanno presentato il giovane, hanno anche raccontato di come ha imparato a rappare meglio grazie alla letteratura latina. Dopo l’esibizione Alfa ha detto: “Al di là del rap per fare il musicista bisogna studiare. Avevo una prof di latino che ci faceva imparare Virgilio a memoria, so rappare adesso grazie a lei. Inizierò quest’anno studiando fisarmonica. Voglio ampliare i miei studi”.