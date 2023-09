Tutti in classe, Nicolò Galasso (Mare Fuori): “nessuno nasce cattivo, è perché manca la formazione, quella rende liberi”

Sale sul palco di Tutti in classe, l’inaugurazione dell’anno scolastico in diretta su RaiUno, Nicolò Galasso, l’attore che interpreta Gaetano “‘O Pirucchio’ nella fortunata serie Rai Mare Fuori. “Mio padre è stato il mio primo maestro e poi compagno di set. Sul set si è creato un altro rapporto, è stato piacevolissimo. Il mio personaggio nasce dall’essere cattivo ma credo che nessuno nasca cattivo, è magari perché manca la formazione, perché la formazione rende liberi. La conoscenza che uno ha giorno per giorno ci porta da un’altra parte. Penso che la fine dell’istruzione è l’inizio dell’invenzione. Il sapere è infinito, quando si finisce di sapere c’è un problema. Studiate, appassionatevi più che studiare a quello che fate. Impariamo tutti giorno per giorno qualcosa di nuovo: questo imparare ci rende non più utili ma più liberi”, queste le sue parole.