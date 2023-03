Incidente aereo Guidonia: sugli stessi velivoli hanno volato da poco alunni delle superiori per studiare cultura aeronautica

Purtroppo oggi a Guidonia, comune in provincia di Roma, nella frazione di Colle Fiorito, si è consumata una tragedia: come riportano i principali media, tra cui Fanpage.it, nel corso di un’esercitazione si sono schiantati, precipitando al suolo, due aerei.

Uno si è schiantato in campagna, l’altro in pieno centro abitato, fra le palazzine, è precipitato su un’automobile che si trovava parcheggiata lungo la via. A perdere la vita i due piloti ai comandi dei velivoli: il colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello, rispettivamente di 48 e 46 anni. Secondo il racconto di alcuni testimoni, quello sul centro abitato avrebbe effettuato un’ultima disperata manovra per evitare le palazzine. A centro metri dal luogo della tragedia ci sarebbe un asilo nido, che per fortuna sarebbe stato schivato da una manovra messa in atto da uno dei due.

Il corso di cultura aeronautica

I velivoli precipitati sono due Siai Marchetti S-208. Si tratta di aerei spesso utilizzati per gli addestramenti. Questi stessi mezzi sono stati usati, fino allo scorso 23 febbraio, per trasportare alcuni studenti delle scuole superiori di Forlì per insegnare loro cultura aeronautica in occasione del centenario, che ricorre quest’anno, dell’Aeronautica Militare.

Il corso prevedeva due settimane di attività teorica e pratica: sono 180 gli e le studenti coinvolti che hanno imparato, a livello teorico, i principi di volo. Dopo una prima graduatoria, infine, sono stati scelti le allieve e gli allievi pronti a volare. In funzione alla graduatoria, “si è deciso chi avrebbe potuto cimentarsi nel pilotare il velivolo SIAI U-208 del 60° Stormo, a fianco degli istruttori di volo e chi invece avrebbe partecipato all’attività di volo come passeggero”, si legge nel sito dell’Aeronautica Militare.