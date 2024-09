Incidente Cutro, morta docente 63enne moglie del sindaco: si stava recando a scuola

Purtroppo un brutto incidente stradale ha scosso stamattina, 19 settembre, la comunità di Cutro, paese calabrese. A perdere la vita è stata la moglie del sindaco, un’insegnante, che si stava recando in classe. Da ricostruire la dinamica dell’incidente, come riporta Ansa.

La ricostruzione dell’incidente

La donna, che insegnava in una scuola primaria di Crotone, alla guida della sua auto, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un’altra vettura che procedeva in senso contrario. La 63enne è rimasta incastrata nelle lamiere poiché la sua macchina è stata spinta contro il guardrail. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre sia la donna che l’uomo alla guida dell’altra auto e permettere al personale sanitario di soccorrerli.

A causa dei traumi riportati, però l’insegnante è morta poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione. Durante le operazioni la strada è stata chiusa per dar modo all’elisoccorso, precedentemente avvisato, di atterrare e soccorrere le persone coinvolte.