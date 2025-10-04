Inclusione e nuovo PEI, scadenza fine ottobre: ecco come compilarlo bene

Scrivere un PEI, piano educativo individualizzato, significa dare forma a un progetto di vita, non riempire caselle vuote. Eppure i docenti si ritrovano spesso soli davanti a un compito complesso che richiede strumenti chiari e supporto concreto. VAI AL CORSO

Un approccio inclusivo, come conferma la legge 107/2015 e dal D.lgs 66/2017, richiede alla scuola, al dirigente scolastico in particolare e a tutti coloro che svolgono un ruolo di coordinamento, di interagire con tutti gli attori coinvolti nel progetto di inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità certificata.

Una scuola che progetta a lungo termine interventi educativi di formazione e istruzione finalizzati allo sviluppo e alla crescita della persona umana, coerentemente con il contesto in cui opera, non può che essere una scuola autonoma, funzionale alla creazione di un ambiente idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni, non solo per alcuni.

L’altra azione richiesta agli operatori della scuola è di rivedere la didattica che necessariamente deve essere innovativa rispetto ad un modus operandi legato alla tradizione meramente “trasmissiva” dell’insegnamento. La capacità gestionale del DS, e dei docenti con responsabilità di coordinamento, consiste nel mettere insieme tutti gli attori che possono contribuire al progetto di inclusione degli alunni e delle alunne che si ritrovano in qualsiasi condizione per far sì che il principio costituzionale della piena affermazione della persona umana nella società civile non venga disatteso.

Il corso

Su questi argomenti il corso Guida alla compilazione del Pei 2025, a cura di Katia Perdichizzi in programma dall’8 ottobre.

Il corso accompagnerà i partecipanti nella compilazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), per gli allievi con disabilità certificata, in prospettiva bio-psico-sociale secondo le indicazioni del D.L.vo n. 66/17 come modificato dal D.L.vo n. 96/19 e delle Linee guida del Decreto interministeriale n. 182 del 29/12/2020, tornato nuovamente in vigore con la Sentenza n° 3196/22 del Consiglio di Stato.

TRA I MATERIALI DEL CORSO DA SCARICARE TROVERAI ANCHE I MODELLI DI PEI EDITABILI IN FORMATO .DOCX

I corsi della Tecnica della Scuola

Corsi di formazione docenti, ecco il catalogo dei corsi della Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito:

I corsi del momento

Gestire la scuola mese per mese (e-learning)

Adhd: strategie di intervento in classe

Spiegare la matematica con oggetti semplici

Collaborazione e spirito di squadra

Strategie organizzative per la gestione della classe

Progettare ambienti educativi 0-6

Educazione emotiva e apprendimento: proposte operative per la primaria

Comunità e benessere, dal patto educativo alla coprogettazione