INDIRE debutta a Didacta International: innovazione tecnologica e musica per la scuola del futuro

L’innovazione tecnologica, l’Intelligenza Artificiale e la didattica della musica sono le attività di INDIRE, che si svolgeranno fino a sabato 15 febbraio, a Didacta International di Stuttgart in Germania.

La manifestazione tedesca, esistente da 60 anni, ospita per la prima volta INDIRE, partner scientifico di quella italiana, che si terrà a Firenze dal 12 al 14 marzo.

INDIRE partecipa con un proprio stand in uno scenario internazionale, offrendo un’importante opportunità di condivisione di idee, riflessioni e conoscenze con docenti provenienti da tutta Europa.

Durante i giorni della Fiera, tra i vari eventi, sono previsti anche dei workshop, tra cui quelli condotti dai ricercatori Beatrice Miotti, Jessica Niewint e Marco Morandi, riguardanti quellisulla musica e sulle innovazioni tecnologiche progettate e sperimentate da INDIRE.

Lo stand sarà quindi un contenitore in grado di aggregare molte delle realtà che sono nate e cresciute intorno all’area tecnologica, come la blockchain, band on the cloud, musicblocks, il gioco paths edu, attività di AI, sugarcad, Edmondo e dbook.