Infortuni a scuola: il dirigente tra procedure e responsabilità – GUIDA SCARICABILE

Di fronte al verificarsi di situazioni di infortunio in ambiente scolastico è evidente che il Dirigente scolastico sia chiamato in causa. Infatti, in quanto rappresentante legale dell’Istituzione, è responsabile della salute e del benessere dei lavoratori e delle persone che nell’ambiente scolastico operano, o sono comunque presenti, in tutte le attività ed adempimenti diretti o indiretti relativi al servizio di istruzione e formazione.

Il DS quindi deve tenere ben presente che viene chiamato a rispondere, in occasione di qualsiasi tipo di infortunio, per quanto si verifica e generalmente per i seguenti motivi:

• Omissione di adempimenti dovuti;

• Ritardo negli adempimenti previsti.