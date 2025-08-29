Inizio anno scolastico 2025/26: presa di servizio, ricostruzione carriera, dichiarazione dei servizi e collegio docenti – DIRETTA ore 16,00

Il giorno 1 settembre inizia il nuovo anno scolastico e i docenti sono pronti per fare il proprio rientro. Quali sono i docenti che devono fare la presa di servizio e quelli che invece non hanno questa incombenza? Chi può presentare la ricostruzione di carriera e cosa deve fare per presentare questa istanza? Quali sono i punti principali da affrontare per il primo Collegio docenti? Chi deve fare l’anno di prova o il periodo di prova? In cosa consiste?

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, venerdì 29 agosto alle ore 16,00. Ospite l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.