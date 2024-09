Inizio scuola 2024, avvio anno scolastico, tra nomine GPS e accantonamenti per ruoli retroattivi – DIRETTA ore 16,00

I vari Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando i bollettini per le nomine a tempo determinato del personale docente da GPS per l’a.s. 2024/2025.

I docenti nominati su una delle sedi espresse con le 150 preferenze otterranno una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto 2025.

Le nomine e gli accantonamenti

Ma a che punto siamo con le nomine sui vari territori? Esistono problemi di algoritmo? Come funzioneranno gli accantonamenti per le immissioni in ruolo con formula retroattiva per i posti del concorso PNRR?

La diretta della Tecnica risponde live

Di tutti questi argomenti parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, venerdì 6 settembre, alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, i proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile, sui social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

