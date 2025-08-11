Inizio scuola a settembre, il vero capodanno per docenti e dirigenti: la guida per i ds per gestire bene il proprio istituto

Il “capodanno” per chi lavora nel mondo della scuola, si sa, non è a gennaio, ma a settembre. E’ infatti in questo mese che i dirigenti scolastici devono avviare il nuovo anno scolastico, con tutta la mole di adempimenti che esso comporta, per garantire una gestione ottimale dell’ istituzione scolastica di cui sono i legali rappresentanti.

Settembre è il mese in cui le sedute del collegio dei docenti si susseguono a breve distanza l’una dall’altra perché i punti all’ordine del giorno sono veramente tanti e ciascuno di essi comporta la necessità di mettere in atto procedure, nomine, assegnazioni di incarichi, progetti, rendicontazioni e così via. Solo per fare qualche esempio, tra i punti all’ordine del giorno, del primo o del secondo collegio dei docenti figurano il Piano annuale delle attività, che comunque i dirigenti hanno già preparato nel mese di agosto, il calendario scolastico con la data di inizio delle lezioni e le date di sospensione delle attività didattiche, la nomina dei collaboratori e, nel caso in cui la scuola abbia più plessi o sedi, anche la nomina dei referenti per ciascuna sede, che fungono da collegamento con la dirigenza e coordinano le attività specifiche di quella sede, l’individuazione delle aree di intervento delle funzioni strumentali e la nomina delle figure preposte ad ogni area.

Ma bisogna anche procedere all’assegnazione del tutor per i docenti in passaggio di ruolo, alla nomina del comitato di valutazione, dei coordinatori di classe, di dipartimento, di indirizzo, alla nomina di un RSPP, che si occupa della sicurezza e della prevenzione all’interno della scuola, individuando i rischi e predisponendo le misure per prevenirli, è necessario anche organizzare e coordinare la formazione dei docenti, l’orientamento informativo e formativo, la gestione dei rapporti con le famiglie e l’uso del registro elettronico… e l’elenco sarebbe ancora lungo.

Questo iter che può sembrare un po’ scontato a chi ha già qualche anno di esperienza nel campo della dirigenza, certamente non lo è per chi si accinge per la prima volta a svolgere questo ruolo senza dubbio impegnativo e di responsabilità.

Ma anche chi può contare su un’esperienza più o meno lunga e guarda “ai rituali” della scuola con un certo distacco, forte del ripetersi di azioni e procedure, non può allentare l’attenzione sia perché ogni anno ci sono sempre nuove norme, circolari, note ministeriali che non rendono mai uguale un anno a quello precedente, sia anche perché spesso non ci si può adagiare sul “si è sempre fatto così” oppure camminare a occhi chiusi sulle orme di chi ci ha preceduto perché si può correre il rischio di perpetuare anno dopo anno inesattezze, talvolta anche di non poco conto.

Senza dire che è necessario procedere sempre nella prospettiva del miglioramento continuo per potere soddisfare le esigenze formative sempre più complesse degli studenti, attraverso una organizzazione didattica attentamente progettata, potenziare le competenze dei docenti nell’utilizzo delle metodologie attive con il supporto delle tecnologie per uno svolgimento concreto ed effettivo del curricolo verticale digitale, aprire la scuola ai collegamenti in reti di ambito e di scopo.

È proprio in risposta a queste esigenze che è scaturito il percorso operativo “Gestire la Scuola: Guida Organizzativa Mese per Mese“, per affiancare i dirigenti scolastici, lo staff dirigenziale e i docenti referenti nel loro complesso lavoro gestionale e organizzativo e dare loro un supporto per un confronto sui mille problemi che si possono presentare nell’arco dell’anno scolastico, sui quali spesso si è soli nella ricerca di una soluzione.

Come gestire la scuola? Un percorso per dirigenti e docenti referenti

Il percorso operativo, che prende avvio il 27 agosto, è intitolato “Gestire la Scuola: Guida Organizzativa Mese per Mese“, ideato per offrire un supporto costante e mirato, aggiornato alle normative vigenti. Questo percorso è pensato per i dirigenti scolastici, lo staff dirigenziale e i docenti referenti, fornendo loro strumenti concreti, indicazioni pratiche e riferimenti normativi aggiornati per affrontare con efficacia tutti i processi organizzativi e le scadenze. L’utilità del programma risiede nella sua capacità di trasformare la complessità burocratica in un percorso chiaro e gestibile, aiutando i professionisti della scuola a navigare con maggiore sicurezza le sfide di ogni mese.

Il percorso può essere acquistato:

Dalla scuola , utilizzando i fondi destinati alle spese di funzionamento.

, utilizzando i fondi destinati alle spese di funzionamento. Dai docenti, con pagamento online o con Carta del Docente.

Durante gli incontri webinar, i partecipanti potranno porre domande ai relatori tramite chat. E’ possibile rivedere la registrazione dei webinar anche in caso di assenza. Con l’iscrizione, si attiverà uno sconto del 30% su tutti i nostri webinar ed e-learning.