Inizio scuola settembre 2025, le date regione per regione

Settembre non è solo un mese. È una soglia. Per studenti, insegnanti e famiglie segna il passaggio tra ciò che è stato e ciò che sta per cominciare. L’estate lascia lentamente spazio al ritmo delle campanelle, ai quaderni nuovi, agli zaini pronti sul letto la sera prima.

L’inizio dell’anno scolastico è un rito collettivo. Non importa l’età: per i piccoli della primaria come per i maturandi, tornare a scuola è sempre un’esperienza carica di emozioni. C’è l’entusiasmo per il nuovo, la curiosità per ciò che si imparerà, ma anche un pizzico di ansia: ritrovare i compagni, conoscere nuovi docenti, affrontare sfide ancora sconosciute.

Per i docenti è il momento della progettazione, delle idee da sperimentare in aula, delle energie da dosare con cura. È anche l’occasione per rinnovare quella promessa educativa che ogni anno si rinnova: accompagnare, ascoltare, costruire futuro.

Ricominciare la scuola, in fondo, non è mai solo tornare indietro. È sempre andare avanti. Un passo per volta, con lo zaino un po’ più pesante e la mente un po’ più aperta.

Clicca sulla mappa per conoscere le festività regione per regione. A.S. 2025/26