Insegnamento-apprendimento, come cambia la relazione educativa ai tempi del Covid

E’ ormai un dato di fatto, evidenziato da numerosi studi in questo campo, come un clima positivo, collaborativo, fondato sulla stima e il rispetto reciproci, possa fortemente favorire il processo di apprendimento degli studenti. (VAI AL CORSO)

La capacità di comunicare dei docenti, infatti, ricopre un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento-insegnamento, perché la formazione degli alunni avviene anche attraverso l’accettazione, l’empatia, la fiducia, dalle quali possono dipendere successi o insuccessi, l’autostima, l’equilibrio psicologico.

La pandemia, da circa un anno, ha cambiato la relazione educativa tra docenti e studenti, ha cambiato l’interazione tra i docenti e con le famiglie, ha imposto una nuova organizzazione didattica. La comunicazione a distanza apre una serie di prospettive che modifica sensibilmente il modo di comunicare. Il Covid19 ha obbligato tutti a cambiare modo di pensare e di lavorare, anche se l’obiettivo rimane sempre quello di mantenere il rapporto educativo vivo, pur veicolato da un pc o da uno smartphone.

Educare ai tempi del Covid19 significa, quindi, mettersi in gioco, andare oltre l’idea di servizio per come lo si è inteso fino a ieri, ridefinire i tratti del proprio ruolo educativo e pedagogico. E’ necessario, quindi, riformulare il Patto educativo di Responsabilità, rivalorizzare lo Statuto delle studentesse e degli studenti, modificare il Regolamento di Istituto.

Il corso

Per offrire ai nostri lettori suggerimenti e spunti su come affrontare situazioni didattiche ed educative nuove, non prevedibili, in contesti diversi e su come padroneggiare gli strumenti per migliorare la qualità della relazione educativa e per prevenire e/o mediare conflitti, la nostra Casa editrice ha pubblicato il corso di formazione gratuito “Come cambia la relazione educativa nei nuovi scenari” .

Il corso si trova all’interno del percorso formativo “Progettare una scuola nuova nella fase di post emergenza covid e di convivenza con il virus”, la piattaforma gratuita della nostra Casa editrice dedicata ai corsi per docenti e dirigenti.

Una guida per i docenti e i dirigenti scolastici per valorizzare il loro ruolo e la loro professionalità.