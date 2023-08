Bandito il concorso per educazione motoria alla primaria. Scadenza domanda: 6 settembre – PDF

Era molto atteso il bando per partecipare al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativiall’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Finalmente l’attesa è terminata, pubblicato il bando, ci sarà tempo fino alle ore 23,59 del 6 settembre a partire dalle ore 9,00 dell’8 agosto 2023.

Accesso ai ruoli per educazione motoria scuola primaria

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.740 unità da inquadrare nei ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria. I requisiti per partecipare a questo concorso sono riportati nell’art.4 del bando:

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a. laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività

motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009 o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

ECCO IL BANDO DEL CONCORSO

Modalità di presentazione istanza di partecipazione

I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità

telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il portale unico

del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente

raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure

selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “MINISTERO > Concorsi > Personale docente > Concorso Ed. Motoria nella scuola primaria”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.