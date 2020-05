Insegnanti con malattie cardiovascolari che possono chiedere l’esonero dalla Maturità 2020

Il nuovo coronavirus è pericoloso per le persone a partire dai 55 anni e per gli adulti già affetti da determinate altre malattie, che possono ammalarsi gravemente. Vediamo secondo l’allegato n.6 dell’ Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus quali siano le Malattie cardiovascolari per far ottenere l’esonero dalla Maturità 2020:

Criteri generali:

Pazienti con dispnea della classe funzionale NYHA II–IV e NT-Pro BNP > 125 pg/ml

Pazienti con almeno 2 fattori di rischio cardiovascolare (di cui uno è il diabete o l’ipertensione arteriosa)

Ictus cerebrale pregresso e/o vasculopatia sintomatica

Insufficienza renale cronica (stadio 3, GFR <60ml/min)

Altri criteri:

Cardiopatie coronariche:

Infarto miocardico (STEMI e NSTEMI) negli ultimi 12 mesi

Sindrome coronarica cronica sintomatica, nonostante la terapia farmacologica (indipendentemente da un’eventuale precedente rivascolarizzazione)

Malattie delle valvole cardiache:

Stenosi da moderata a severa o severa e/o rigurgito valvolare, in aggiunta ad almeno un criterio generale

Tutte le sostituzioni valvolari chirurgiche o percutanee, in aggiunta ad almeno un criterio generale

Insufficienza cardiaca:

Pazienti con dispnea della classe funzionale NYHA ??II o NT-pro BNP > 125 pg/ml, nonostante la terapia farmacologica per tutti i valori LVEF (HFpEF, HFmrEF, HFrEF)

Cardiomiopatie di tutte le eziologie

Ipertensione arteriosa polmonare

Aritmie cardiache:

Fibrillazione atriale con un punteggio CHA2DDS2-VASc pari ad almeno 2

Precedente impianto di un pacemaker cardiaco (incl. ICD e/o CRT), in aggiunta a un criterio generale

Cardiopatie congenite dell’adulto:

Cardiopatia congenita dopo valutazione individuale da parte del cardiologo curante

I documenti ufficiali del Miur

Esami di Stato in presenza, tutti i docenti dovranno essere disponibili

Maturità, caccia ai commissari. Rusconi: “Nomine d’ufficio in arrivo, per dire no servirà il certificato medico”

Stop al voto alla primaria, niente elaborato per la “maturità”: lo chiede il CSPI

Esame terza media, tempi più lunghi e peso dell’elaborato nella valutazione: parere CSPI

Maturità, pronto il protocollo di sicurezza: a breve sarà reso noto

LA SCUOLA CHE VERRÀ

LA TECNICA PER LA SCUOLA

Come fare didattica a distanza: consigli e soluzioni

CORONAVIRUS – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI