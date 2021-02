Insonnia: webinar gratuiti per imparare a sconfiggerla

Dormire… per circa nove milioni di italiani è solo una bella parola!

Una ricerca dell’Assirem (Associazione Italiana per la ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno), che da diversi anni si occupa di educazione al sonno, ci informa infatti che circa il 15% della nostra popolazione soffre di disturbi del sonno; parliamo quindi di una vera e propria malattia sociale.

E sicuramente la situazione non è migliorata con la pandemia in corso (vedi l’indagine Assirem effettuata lo scorso anno http://www.assirem.it/covid-19-pandemic-and-sleep-disorders-a-web-survey-in-italy/).

Cosa avviene mentre dormiamo?

Il sonno incide sulla nostra salute in modo fondamentale, ecco perché è necessario attivare un percorso di informazione ed educazione al sonno che abbia lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni alle problematiche legate al dormire bene e ai pericoli dovuti alla sua deprivazione.

Durante il sonno, infatti, avviene la riparazione dei danni tessutali, la selezione e il consolidamento della memoria, la produzione di numerosi ormoni, quali l’ormone della crescita indispensabile per lo sviluppo psicofisico dei bambini, della leptina che regola il nostro senso di sazietà ed il nostro metabolismo.

Concorso per studenti

Per sensibilizzare ai problemi legati al sonnol’Assirem Ets – Associazione Italiana per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno, ente no profit, ha lanciato il concorso “Sonno… o son desto” http://www.assirem.it/concorso-nazionale-sonno-o-son-desto-a-s-2020-2021-3-edizione/, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e arrivato alla terza edizione.

L’iniziativa si rivolge agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che sono invitati a partecipare attraverso la realizzazione di un lavoro individuale o di gruppo sotto forma di videoclip, racconto fotografico, opere artistiche di vario genere. Per raggiungere un più vasto numero di studenti, la scadenza del bando è stata prorogata al 10 marzo.

Il 19 marzo, Giornata mondiale del Sonno, maratona on line

I risultati del concorso “Sonno… o son desto” verranno presentati il 19 marzo, Giornata Mondiale del sonno, durante una Maratona on line in diretta streaming dedicata al sonno e alla quale parteciperà anche la nostra Casa editrice La Tecnica della Scuola.

Assirem, organizzatrice della diretta, anticiperà l’evento con una serie di webinar divulgativi gratuiti http://www.assirem.it/wsd/ che si svolgeranno dal 6 al 17 marzo. In ogni incontro verrà affrontato un particolare aspetto legato al sonno.

Webinar gratuiti

I webinar saranno tenuti da medici specialisti che affronteranno gli argomenti in modo chiaro attraverso un linguaggio comprensibile. Emergerà dai seminari che al sonno ci si può rieducare. Basterà seguire condotte adeguate.

I focus principali saranno su insonnia, deprivazione di sonno, apnee nel sonno, alimentazione e sonno, sonno nei bambini, disordini del movimento, telemedicina. Aprirà la Rassegna il 6 marzo, dalle 18,30 alle 19,30 Pierluigi Innocenti, Neurologo – Past President Assirem con il tema “Insonnia e deprivazione del sonno”.

I webinar si articoleranno in tre momenti:

Esposizione del tema da parte del relatore Compilazione da parte degli utenti di un questionario inviato in chat da restituire al relatore Q&A per consentire agli utenti di trovare risposte ai propri quesiti in tempo reale e ricevere consigli.

A scuola di sonno: tre videolezioni a cura di Assirem e La Tecnica della Scuola Formazione

Vengono proposte tre video lezioni a cura di Assirem e La Tecnica della Scuola Formazione. Sono previste tre videolezioni curate dal dottor Pierluigi Innocenti, già presidente dell’Associazione.

I temi che si affronteranno:

I lezione: Perché dormiamo

II lezione: Il sonno, non solo riposo

III lezione: Consigli per dormire bene: l’igiene del sonno

