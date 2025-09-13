Intelligenza artificiale a scuola: DM 166/2025 e linee guida Mim: strumenti per dirigenti – GUIDA SCARICABILE

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il D.M. n. 166 del 9 agosto 2025 che si riferisce all’implementazione di un Servizio Digitale in materia di Intelligenza Artificiale (IA) nella piattaforma UNICA. Allegato al decreto sono presenti (e fanno parte integrante del D.M. stesso) le Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche. Le Linee guida presentano i riferimenti internazionali e nazionali, tra cui spicca in particolare l’AI Act (Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio).

La presente guida ha lo scopo di:

a. presentare schematicamente il contenuto delle Linee Guida IA soffermandosi in particolare su quelle che sono le azioni richieste ad ogni istituzione scolastica;

b. sintetizzare in una check-list operativa le azioni richieste;

c. presentare il Servizio Digitale sull’IA che sarà inserito nella Piattaforma Unica.