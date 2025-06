INVALSI, candidature per Presidente e Componente del Consiglio di amministrazione: scadenza 21 giugno

Sono aperte, con due distinti avvisi, le candidature per l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 23.59 del 21 giugno 2025.

Il primo avviso riguarda la candidatura a Presidente. Possono presentare la propria candidatura soggetti di

alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale con comprovata esperienza in ambito di valutazione di sistemi di istruzione e formazione, nella direzione di strutture di elevata complessità, in ambito nazionale e internazionale, e con comprovata esperienza organizzativa e gestionale nei campi di attività di Invalsi. I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge e, in particolare, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali, non essere stati destituiti o dispensati dal servizio.

Il secondo avviso concerne invece la candidatura per la Componente di designazione governativa del Consiglio di amministrazione dell’INVALSI. Per la selezione possono presentare la propria candidatura soggetti di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale con comprovata esperienza nei campi di attività di Invalsi. I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge e, in particolare, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali, non essere stati destituiti o dispensati dal servizio.