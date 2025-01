Iscrizioni all’a.s. 2025/26, come e quando le famiglie sanno se la domanda è stata accettata?

Iscrizioni all’a.s. 2025/26, come e quando le famiglie sanno se la domanda...

Fino al 10 febbraio prossimo le famiglie saranno impegnate con le iscrizioni al primo anno nelle scuole di ogni ordine e grado.

Dalla primaria alla secondaria di secondo grado, l’istanza deve essere presentata attraverso la Piattaforma UNICA. Resta la modalità cartacea per la scuola dell’infanzia.

Una volta presentata la domanda, è possibile seguire il suo iter, consulando, sempre su UNICA, lo stato domanda dall’elenco “Le tue domande di iscrizione”.

Non tutte le domande vengono accolte

Ogni scuola accoglie le domande di iscrizione in base ai posti disponibili.

Se riceve un numero maggiore di domande, saranno utilizzati criteri di precedenza o punteggi deliberati dal Consiglio di istituto. Questi criteri sono visibili sul modello di iscrizione online e sul sito Scuola in Chiaro.

Nel caso la domanda non venga accolta, la segreteria la invierà alla seconda o alla terza scuola indicata nel modulo online e il sistema ti comunicherà ogni modifica di stato della domanda tramite email.

Ricevuta di ritorno solo dalla prima scuola

La ricevuta di inoltro riporta solo la prima scuola scelta in quanto è quella a cui viene inoltrata la domanda. Sarà cura di questa scuola smistare la domanda a quella indicata come seconda (o terza) scelta in caso di eccedenza rispetto ai posti disponibili. Riceverai la notifica all’indirizzo email che hai indicato nella domanda.

Quando e come si è informati dell’accettazione?

Al momento dell’accettazione, o non accettazione, della domanda di iscrizione da parte della scuola prescelta, le famiglie riceveranno un messaggio all’indirizzo email indicato nella domanda.

Se il genitore ha scaricato l’app IO, riceverà l’informazione anche su questa.

Anche sulla Piattaforma UNICA è comunque possibile verificare lo stato della domanda: la domanda passerà in stato “Domanda accettata”, “Smistata ad altra scuola” oppure “Restituita alla famiglia”.