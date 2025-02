Iscrizioni scuola a.s. 2025/26, dall’11 febbraio al via le attività delle scuole per la gestione delle domande ricevute

Iscrizioni scuola a.s. 2025/26, dall’11 febbraio al via le attività delle scuole...

Ieri, 10 febbraio, è stato l’ìultimo giorno in cui le famiglie hanno potuto inoltrare le domande di iscrizione al prosismo anno scolastico.

A partire da oggi, 11 febbraio, le scuole e i centri di formazione professionale (CFP) possono gestire sul SIDI le domande ricevute.

La scuola o il CFP che ha ricevuto la domanda (sia che si tratti della prima scuola indicata o dell’ultima scelta) deve ritenersi responsabile della stessa per cui, in caso indisponibilità di posti, dovrà farsi carico di aiutare la famiglia a trovare la migliore soluzione alternativa.

Stato della domanda

Tutte le domande che, a chiusura delle Iscrizioni on line, sono rimaste nello stato “Incompleta” verranno cancellate automaticamente dal sistema, mentre le domande nello stato “In lavorazione” oppure “Restituita alla famiglia” potranno essere acquisite dalla scuola o dal CFP attraverso la funzione “Inoltro d’ufficio”.

Lista di accettazione

Sempre a partire dall’11 febbraio è possibile prenotare, tramite la funzione di “Download Dati”, il file “Dati domande di iscrizione per graduatoria” comprensivo delle informazioni utili alla definizione della lista di accettazione.

Le funzioni disponibili per la gestione delle domande di iscrizione ricevute sono:

“Accetta” – la scuola o il CFP dichiara di accettare la domanda;

“Smista (verso altra scuola/CFP)” – la scuola inoltra la domanda alla seconda o terza opzione indicata. La domanda smistata conterrà tutte le informazioni secondo il modello personalizzato dalla scuola/CFP indicata.

Classi conclusive

La funzione “Alunni classi conclusive” permette alle scuole degli alunni che frequentano le classi conclusive di visualizzare il percorso di prosecuzione dell’obbligo scolastico dei propri studenti. Se la domanda di iscrizione è stata presentata tramite la procedura on line, il sistema visualizza la scuola di destinazione; in caso contrario la scuola di attuale frequenza deve indicare la scelta di prosecuzione selezionando una delle voci del menu a tendina, tenendo conto che le scuole paritarie, che non hanno utilizzato la procedura on line, potranno inserire le domande ricevute in modalità cartacea a partire dal 18 febbraio.

Alunni per abbreviazione

Per le scuole secondarie di primo grado viene messo a disposizione l’elenco “Alunni per abbreviazione” che riporta gli studenti frequentanti il secondo anno di corso che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, hanno fatto domanda di iscrizione alla scuola secondaria di II grado (in questo caso lo studente dovrà sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo da privatista).

Ulteriori funzioni

A partire dal 6 marzo 2025 vengono messe a disposizione, per le scuole statali e paritarie, ulteriori funzioni per consentire la corretta gestione delle iscrizioni:

“Trasferimento di iscrizione” quando occorre trasferire presso la propria scuola un’iscrizione già accettata da un’altra scuola, a seguito di rilascio del nulla osta;•

“Spostamento di iscrizione” quando, a seguito della migrazione delle iscrizioni sulla rete scolastica del prossimo anno scolastico, occorre prendere in carico quelle che non sono state spostate in modo automatico.

Calendario

