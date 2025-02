Iscrizioni 2025/26, il Sud sceglie il liceo, Veneto e Lombardia preferiscono gli istituti tecnici-professionali

I dati sulle iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2025/26, pubblicati oggi martedì 11 febbraio, confermano un trend consolidato: i Licei restano la scelta predominante tra gli studenti italiani. In particolare, il Lazio registra il primato con il 69,48% degli iscritti, seguito dal Molise (62,52%) e dalla Sicilia (61,63%). Un dato che evidenzia la tendenza delle famiglie a prediligere percorsi formativi più teorici, spesso considerati la via principale per l’accesso all’università.

Tuttavia, gli Istituti Tecnici continuano a riscuotere un buon interesse, con il Veneto in testa (39,81%), seguito da Friuli Venezia Giulia (38,90%) e Lombardia (36,35%). Gli Istituti Professionali, pur raccogliendo numeri più contenuti, trovano il loro punto di forza in regioni come l’Emilia-Romagna (17,34%), il Veneto (15,00%) e la Lombardia (14,02%). Si tratta di percorsi sempre più valorizzati per le opportunità di inserimento lavorativo immediato, anche grazie alle collaborazioni con il sistema produttivo locale.

Regioni con la più alta percentuale di iscritti ai Licei:

Lazio: 69,48%

Molise: 62,52%

Sicilia: 61,63%

Regioni con la più alta percentuale di iscritti agli Istituti Tecnici:

Veneto: 39,81%

Friuli Venezia Giulia: 38,90%

Lombardia: 36,35%

Regioni con la più alta percentuale di iscritti agli Istituti Professionali:

Emilia-Romagna: 17,34%

Veneto: 15,00%

Lombardia: 14,02%

Liceo Made in Italy e 4+2, Valditara soddisfatto

Ecco i primi dati sui nuovi percorsi: “Notevole gradimento delle famiglie per la riforma dell’istruzione tecnico professionale. Il numero delle iscrizioni è più che triplicato rispetto allo scorso anno. In crescita anche le iscrizioni al liceo del Made in Italy”, queste le parole del numero uno di Viale Trastevere.

Negli istituti tecnici sperimentali, i cosiddetti 4+2, ci sono stati 5400 iscritti, rispetto ai 1669 del 2024. Il liceo Made in Italy è cresciuto in un anno del 10%.

SCARICA LA TABELLA