Iscrizioni aperte per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: debutta il nuovo modello senza test d’ingresso. Il 20 novembre e il 10 dicembre gli esami

Da qualche giorno è possibile iscriversi ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, e Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026. La grande novità di quest’anno è l’eliminazione del test d’ammissione: al suo posto, parte il cosiddetto “semestre aperto”, introdotto dalla riforma voluta dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. L’accesso sarà libero, senza sbarramenti iniziali. Le iscrizioni resteranno aperte fino a venerdì 25 luglio attraverso la piattaforma online Universitaly.

Sempre su Universitaly, nella sezione dedicata, sono disponibili anche i syllabi, ossia i programmi delle tre materie fondamentali del semestre aperto: Fisica, Biologia e Chimica con propedeutica biochimica.

Come cambia l’accesso: il semestre aperto

La riforma supera il numero chiuso, eliminando le prove di selezione iniziali, e introduce un semestre libero a cui ci si potrà iscrivere anche in parallelo a un corso di laurea affine.

La procedura d’iscrizione, attiva fino al 25 luglio 2025, si svolge tramite Universitaly. Al momento dell’iscrizione, lo studente dovrà indicare:

La sede in cui intende frequentare il semestre aperto

Il corso affine scelto

Almeno 9 sedi alternative (per un totale di 10)

Almeno 10 sedi preferite per il proseguimento del corso affine nel secondo semestre.

Le lezioni inizieranno il 1° settembre e si concluderanno entro novembre. Ogni università definirà in autonomia l’organizzazione della didattica. A partire dall’anno accademico 2026/2027, gli Atenei dovranno anche aggiornare i percorsi formativi dei corsi affini. Lo studente potrà ripetere il semestre aperto fino a un massimo di tre volte, anche non consecutive.

I tre esami del semestre aperto: Chimica, Fisica e Biologia

Durante il semestre, si seguiranno tre insegnamenti: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica, e Biologia, ognuno dei quali darà diritto a 6 CFU (crediti formativi universitari), per un totale di 18. Superando gli esami, i crediti ottenuti saranno validi anche per il corso affine.

Gli esami, identici su scala nazionale, si svolgeranno in due sessioni:

20 novembre 2025

10 dicembre 2025

Ogni prova prevede 31 domande: 15 a scelta multipla (con 5 opzioni, una sola corretta) e 16 a completamento. Si avranno 45 minuti per ogni materia.

La graduatoria nazionale

I risultati degli esami serviranno per stilare una graduatoria unica nazionale. Ogni prova sarà valutata in trentesimi, con possibilità di ottenere la lode. Per entrare in graduatoria sarà necessario ottenere almeno 18/30 in ciascun esame. Il punteggio sarà così calcolato:

+1 punto per risposta esatta

0 punti per risposta non data

-0,25 punti per risposta errata

Il punteggio massimo complessivo è di 93 punti. Chi non verrà ammesso al secondo semestre del corso di laurea principale ma avrà comunque superato tutti gli esami (con almeno 18/30), potrà proseguire nel corso affine mantenendo i crediti acquisiti.

I corsi affini

L’iscrizione al primo semestre di un corso affine è gratuita e non è vincolata dall’obbligo di frequenza, se non diversamente previsto dai regolamenti dell’Ateneo.

I corsi affini sono selezionati tra: