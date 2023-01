Iscrizioni on-line 2023/24, gli adempimenti delle scuole dopo la chiusura delle funzioni per le famiglie [NOTA]

La chiusura delle funzioni per le iscrizioni on-line all’a.s. 2023/24 è prevista per le ore 20 del 30 gennaio. Da domani, 31 gennaio, le scuole potranno dunque operare sul SIDI per gestire le domande ricevute.

Si tenga presente la la scuola o il Centro di Formazione Professionale (CFP) che ha ricevuto la domanda (sia che si tratti della prima scuola indicata o dell’ultima scelta) deve ritenersi responsabile della stessa per cui, in caso indisponibilità di posti, dovrà farsi carico di aiutare la famiglia a trovare la migliore soluzione alternativa.

Nella nota 541 del 30 gennaio sono illustrate le varie funzionalità che saranno disponibili e le operazioni che le segreterie dovranno svolgere.

Ecco una tabella di sintesi di tutte le attività:

SCARICA LA NOTA