Iscrizioni scuola 2025, quando scadono?

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha annunciato che le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado saranno aperte dall’8 al 31 gennaio 2025.

Come presentare le domande per l’iscrizione a scuola 2025/26?

I genitori potranno presentare le domande esclusivamente online attraverso la piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni), utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS.

La procedura telematica è valida per tutte le classi iniziali delle scuole statali, dei percorsi di istruzione e formazione professionale e delle scuole paritarie che scelgono di aderire al sistema online.

Restano invece cartacee le iscrizioni per le scuole dell’infanzia, quelle delle province di Trento, Bolzano e Valle d’Aosta, oltre a percorsi specifici indicati nella nota ministeriale, che è la n. 47577 del 26 novembre 2024.

La nota illustra nel dettaglio cosa debbono fare le famiglie in base al grado di scuola in cui intendono iscrivere i propri figli e quali sono poi anche le procedure che le scuole devono porre in atto. In proposito, il MIM precisa che il termine ultimo per l’eventuale aggiornamento annuale del PTOF è il 7 gennaio 2025, giorno antecedente alla data di avvio delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026.

Sulla piattaforma UNICA sono anche disponibili alcune risposte riguardanti le domande più frequenti (VAI ALLE FAQ).

