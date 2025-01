Iscrizioni scuola, la campagna informativa del Ministero. Due video anche su filiera tecnologico professionale e Liceo del Made in Italy

Tra una settimana, si entrerà nel vivo delle iscrizioni all’a.s. 2025/2026. Apriranno infatti il 21 gennaio prossimo le funzioni online per trasmettere le istanze. la chiusura è prevista per il 10 febbario.

Per supportare le famiglie in questo delicato momento, il MIM ha realizzato una serie di strumenti digitali per guidarle nella scelta.

Collegandosi alla Piattaforma UNICA, nella sezione Iscrizioni online, è possibile trovare tutte le informazioni sui vari percorsi proposti.

É anche disponibile il video dela campagna informativa lanciata dal MIM in questi giorni.

Il portale contiene anche informazioni sui percorsi della filiera tecnologico-professionale 4+2 e del liceo del made in Italy .

Per questi ultimi, sono anche disponibili due video: