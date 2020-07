Istanze OnLine del MI in TILT, sindacati territoriali bloccati e infuriati

Con l’avvio della compilazione delle domande per le graduatorie provinciali per le supplenze e le graduatorie di Istituto, il numero di presenze dentro la piattaforma delle Istanze OnLine del Ministero dell’Istruzione ha mandato in tilt il sistema.

Sindacati territoriali bloccati e infuriati

Tantissime le sedi territoriali dei sindacati che oggi, nonostante il caldo e le tante prenotzioni, non hanno potuto svolgere il loro lavoro. Fra qualche giorno, il prossimo venderdì 24 luglio 2020, scadono i termini della presentazione delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il personale docente, ma oggi il portale del Ministero dell’Istruzione, da dove ci si collega per presentare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria, non ha funzionato e non ha permesso l’inoltro delle istanze. Molti sindacati territoriali si sono infuriati perché il loro lavoro si è bloccato per il tilt del sistema delle Istanze OnLine del MI.

Probabile proroga per mobilità annuale

Per quanto riguarda questa problematica di blocco del sistema delle istanze online del Ministero dell’Istruzione è molto probabile che i sindacati chiedano alla Ministra Lucia Azzolina una proroga per la scadenza della mobilità annuale, in modo tale che le domande di utlizzazione e assegnazione provvisoria possano essere presentate fino al 27 luglio 2020.