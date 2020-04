La community europea eTwinning condivide esperienze sulla didattica a distanza

eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole. Nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea e attualmente tra le azioni del Programma Erasmus+ 2014-2020, eTwinning si realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità del web per favorire un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione e la creazione di un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni (http://etwinning.indire.it/cose-etwinning/ ).

In altre parole eTwinning offre una piattaforma per lo staff delle scuole (insegnanti, dirigenti scolastici, bibliotecari, ecc…) dei paesi partecipanti per comunicare, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee; in breve, partecipare alla più entusiasmante community europea di insegnanti. eTwinning é co-finanziato da Erasmus+, il Programma europeo per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport.

Nel mese di marzo, la community europea eTwinning ha registrato un forte aumento di iscrizioni in Italia, con 2393 nuovi docenti registrati, contro i 705 dello stesso periodo nello scorso anno (oltre il 300% in più rispetto al 2019). Il dato è legato all’iniziativa “SOS didattica a distanza”, che l’Unità nazionale eTwinning Indire ha lanciato a supporto dei docenti italiani per far fronte alla chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria (http://www.erasmusplus.it/etwinning-per-la-didattica-a-distanza-crescita-record-di-docenti-iscritti/ ).

Fino al termine dell’emergenza sanitaria dovuta al contagio da coronavirus, è stato attivato un Gruppo eTwinning sulla piattaforma, con iniziative di scambio e condivisione online di buone pratiche, risorse ed esperienze tra docenti iscritti. Nel Gruppo oltre 700 insegnanti stanno condividendo nella community tanti materiali, risorse, forum tematici e eventi online per supportare i docenti e le scuole con approcci basati sulla didattica a distanza e sulla cooperazione nella community eTwinning.