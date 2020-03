La didattica a distanza non fa parte della funzione docente e valutare da casa è illegittimo: Unicobas chiede le dimissioni di Bruschi

Continua a destare osservazioni e critiche la nota. n. 388 del 17 marzo, a firma del capo dipartimento Marco Bruschi, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha fornito le prime indicazioni operative per le attività di didattica a distanza: a farsi sentire, il giorno dopo la pubblicazione della nota, sono stati i sindacati rappresentativi Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals e Gilda, chiedendo l’immediato ritiro della circolare considerata invasiva delle prerogative sindacali, perché contenente “modalità di organizzazione del lavoro che sono oggetto di relazioni sindacali”.

A lamentarsi molto, per quella che ha definito una “nota insipiente, priva di riferimenti giuridici, normativi e legislativi, ma che avrebbe la pretesa di essere imperativa”, è stata anche la segreteria nazionale dell’Unicobas.

“Nessun obbligo di firma sul registro elettronico”

Il sindacato guidato da Stefano d’Errico chiede le dimissioni dell’alto dirigente ministeriale Marco Bruschi, autore della nota 388, perchè sostiene che “non sono previsti obblighi per i docenti quando le scuole sono chiuse agli studenti (eccezion fatta per le riunioni calendarizzate dal Collegio, che ora sono sospese per legge e non sostituibili con video-conferenze, nulle sotto il profilo giuridico ed a partecipazione volontaria)”. E anche “l’obbligo di firma sul registro elettronico non esiste”.

Inoltre, continua il sindacato di base, “la didattica a distanza non è nel mansionario stabilito dal contratto, tanto meno negli obblighi relativi alla funzione docente. La didattica a distanza può essere svolta solo su base volontaria”.

“La didattica a distanza è discriminatoria”

Allo stesso modo, Unicobas ritiene che “la valutazione a distanza non esiste; normativamente parlando, ed ora sarebbe anche oltremodo discriminatoria, visto che la maggior parte degli alunni non sono tecnicamente in grado di seguire e rispondere adeguatamente, né la maggior parte dei docenti adeguatamente preparati per praticarla”. E anche “se lo chiede il ministero, le normative non vengono modificate da circolari unilaterali della parte datoriale e che non hanno valore di legge”.

Niente recuperi e ferie d’ufficio

Il sindacato ricorda anche che “non c’è nessun dovere di recupero, né per gli Ata, né per i docenti, per la chiusura delle scuole per eventi eccezionali o ordinari, come in caso di neve o quando i plessi sono stati usati come seggi elettorali”

“Se da una parte – dice ancora Unicobas – si afferma che in nessun caso il Dirigente scolastico potrà imporre a tale personale ferie d’ufficio per l’anno scolastico in corso (e non potrebbe essere altrimenti vista la situazione emergenziale in cui ci troviamo), né il recupero dei giorni dei giorni nei quali và al lavoro, la stessa nota invita i Dirigenti Scolastici a mettere a riposo a turno il personale costringendolo (qualora ne abbia) ad utilizzare i giorni di ferie non goduti dell’anno scolastico 2018-19 (art. 13, vigente CCNL).

Nota illegittima?

Pertanto, continua il sindacato di base, la nota ministeriale “è assolutamente illegittima, perché in primo luogo se sussiste una situazione emergenziale – e quella che stiamo vivendo in occasione dell’epidemia Coronavirus lo è – sotto il profilo giuridico i provvedimenti valgono in assoluto: se non compromettono le ferie per l’anno scolastico in corso, non possono comprometterle neanche per il precedente”.

“In secondo luogo, si viene a stabilire un’inaudita disparità di trattamento tra i lavoratori che hanno potuto già usufruire in toto delle ferie dello scorso anno scolastico e quelli ai quali, avendone ancora da disporre, verrebbe negato il diritto (sancito dal Codice Civile) di scegliere liberamente quando e come fruirne”.

Rivolgetevi al sindacato

Per Unicobas, si rilevano continue violazioni persino di questa nota del ministero da parte di “solerti” dirigenti che arrivano a cercare d’imporre comunque il recupero dei giorni di mancata presenza a scuola o persino l’uso dei giorni riservati alla l. 104: tutti questi arbitrii vanno contestati, con la richiesta di ordini di servizio scritti e segnalati al sindacato. Per la richiesta arbitraria dell’uso delle ferie pregresse, che viola il codice civile, abbiamo già messo a disposizione un modulo di rimostranza”.

Scuole da chiudere e vigilanza

Il sindacato torna a chiedere la chiusura totale degli istituti. ora il ministero ha raccomandato l’apertura dele scuole solo in casi eccezionali (proponendo però esempi ridicoli quali addirittura contatti con genitori ed alunni – ai quali i decreti del governo inibiscono l’ingresso a scuola – per “libri” o altro)”.

“Eppure la maggior parte degli istituti continuano a fissare scadenze bisettimanali, quando ogni apertura dovrebbe essere giustificata in sé da precisi e documentati inderogabili motivi. contraddire a questa disposizione, o interpretarla raccogliendone le ambiguità in modo ridicolo ed estensivo, significa mettere a rischio inutilmente la sanità pubblica. Agli Rls spetta la vigilanza e la segnalazione di tali comportamenti”.