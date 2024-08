La Fisica Che Ci Piace, il prof Schettini fa una pausa dai social: “Il cellulare ci sta creando tanta ansia in più”

Il celebre prof influencer Vincenzo Schettini, volto del progetto editoriale La Fisica Che Ci Piace, ha annunciato, circa una settimana fa, una pausa dai social, strumenti che usa assiduamente per fare divulgazione sulla fisica e interagire con il suo pubblico.

Lo ha fatto con un video pubblicato su Instagram. Ecco le sue parole: “Quest’estate, per la prima volta nella mia vita, farò una cosa che non ho mai fatto: una settimana con il telefonino spento; è difficilissimo per me fare una cosa del genere in inverno, la farò d’estate, nell’unica settimana di vacanza che farò”.

Il docente ha poi chiesto ai suoi followers: “Lo avete mai fatto? Quali benefici vi ha dato? Ognuno di noi lo deve a sé stesso perché il cellulare ci sta creando tanta ansia in più. Secondo me è un’esperienza che va fatta. Questo è l’unico consiglio che voglio darvi: la vacanza senza cellulare”.

Cellulari in classe, Schettini critico

Da sempre Schettini parla in maniera critica dei social e degli smartphone. “A scuola abbiamo fatto un guaio pazzesco con l’introduzione dei tablet, dei vari computer, è una distrazione continua. Quindi sentire il ministro dire che il cellulare viene vietato a scuola lascia il tempo che trova, ma è condivisibile al massimo”, ha detto qualche mese fa a SkyTg24.

“Come ha detto sempre mio padre: ‘Ci hanno dato questo coso in mano anni fa e non ci hanno dato il libretto delle istruzioni’. Abbiamo perso il controllo. Anche noi ci distraiamo tantissimo con il cellulare, anche i lavoratori si distraggono al lavoro, immaginate i ragazzi a scuola. Cellulare vietato fino alle scuole medie? Ma alle scuole superiori? Dove i ragazzi hanno il tablet che è una sala giochi. Ce lo siamo scordati?”, ha aggiunto.

Schettini agli studenti: “Dimenticatevi il cellulare”

Il professore pugliese si è ripreso a giugno scorso mentre ha dato alcuni suggerimenti ai suoi alunni. Ecco le sue parole: “D’estate avete più tempo. Spendetelo per darvi da fare. Un’altra cosa. State andando in pizzeria? Avete questo benedetto cellulare in mano? Mettetevi un blocco, cellulare in tasca. Quando viaggiate, dimenticatevi il cellulare”.

“Fate questa nuova esperienza, si chiama disintossicazione digitale. L’estate deve diventare un momento di abitudini. Dedicatevi allo sport. Arricchite le vostre giornate con altro: interagite con gli altri, fatevi una chiacchierata, utilizzate il vostro essere umani”, ha concluso.