Benedetta Rossi e la frase del suo prof: “Il genio non è una persona più intelligente di un’altra, ma più curiosa di un’altra”

Ieri, 10 settembre, è iniziata la nuova stagione del programma di Rai2 “La Fisica dell’Amore“, condotto dal professore di fisica Vincenzo Schettini, influencer e volto del progetto editoriale “La Fisica Che Ci Piace“. Tra gli ospiti della prima puntata, che hanno parlato ampiamente della loro esperienza a scuola, c’è stata la youtuber e blogger di cucina Benedetta Rossi.

“Non ho mai fatto buca a scuola”

Ecco cosa ha raccontato sulla sua esperienza a scuola: “Ero una studentessa diligente. Non sono mai stata la prima della classe, neanche competitiva, ma sempre brava, non ho mai fatto buca a scuola, ero molto responsabile”.

Il suo percorso è stato molto particolare: “Ho fatto il liceo classico e non avevo le idee chiare. Avevo la vocazione per la natura. Mi sono iscritta a Biologia. Il primo esame è stato Fisica. Avevo studiato tantissimo, ero l’ultima e ho fatto scena muta, sono andata nel panico. Ho riprovato subito e ho preso 28. Il prof si ricordava di me e mi ha detto: ‘il genio non è una persona più intelligente di un’altra, ma più curiosa di un’altra’. La mia vita è sempre stata spinta dalla curiosità”.

“La mia vita è stata di scoperte”

“Gli studi classici mi hanno dato l’impronta del metodo. La mia vita è stata di scoperte, non avevo una vera e propria vocazione. Ma la curiosità e la voglia di fare le cose bene mi ha portato a raggiungere grandi risultati”, ha concluso.