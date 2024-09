Ema Stokholma: “Ho provato a fare la bulla a scuola, ma se un ragazzino si comporta male bisogna chiedersi perché”

Ieri, 10 settembre, è iniziata la nuova stagione del programma di Rai2 “La Fisica dell’Amore“, condotto dal professore di fisica Vincenzo Schettini, influencer e volto del progetto editoriale “La Fisica Che Ci Piace“. Tra gli ospiti della prima puntata, che hanno parlato ampiamente della loro esperienza a scuola, c’è stata la conduttrice radiofonica e televisiva Ema Stokholma.

“Ero discalculica ma non lo ha capito nessuno”

Ecco come era tra i banchi: “A scuola non ero brava, solo nelle lingue. Ero discalculica ma non lo ha capito nessuno. Non so fare niente in matematica. Io ho fatto di tutto per essere bocciata, per vedere fino a dove volevo spingermi”, ha esordito.

“Io non sono nata cattiva”

“A casa avevo una brutta situazione, mia madre era abusante, e ho provato la strada del bullo. Ma se un ragazzino che ha certi comportamenti, bisogna chiedersi perché. Io non sono nata cattiva, ho provato a diventarlo. Andare a scuola mi ha salvato la vita”, ha concluso, dando un forte messaggio di resilienza.