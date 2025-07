La gestione del sito web della scuola: le responsabilità del dirigente scolastico – GUIDA SCARICABILE

Il sito web costituisce la carta di identità con cui ogni istituzione scolastica presenta alla comunità di appartenenza, al territorio e alla nazione la sua storia, i valori che intende promuovere, le azioni che mette in campo per valorizzare le potenzialità degli studenti, la professionalità del personale con l’obiettivo di tenere sempre desto il senso di appartenenza di ogni suo componente.

Il sito, pertanto, pubblica comunicazioni ufficiali, avvisi, calendari, scadenze e informazioni utili per la vita scolastica, offre informazioni sull’offerta formativa della scuola, con l’indicazione di corsi, progetti, attività, itinerari didattici innovativi, utilizzo di metodologie innovative attive e di tecnologie avanzate. Infine informa sugli eventuali potenziamenti e/o ampliamenti dell’offerta formativa, sui percorsi di formazione attuati sia dal personale docente che non docente, condividendo esempi di best practices realizzati.

Quindi il sito è anche uno strumento di promozione dell’istituto, per facilitare la comunicazione e invogliare nuovi studenti a iscriversi, attraverso una presentazione ampia, facilmente fruibile e sempre aggiornata. Qui di seguito una guida con l’indicazione puntuale degli aspetti più importanti di un sito web e soprattutto delle responsabilità di gestione che ricadono sul dirigente scolastico e sulle figure preposte e dallo stesso individuate.