LaTuaPA, ecco il nuovo portale per segnalare “quello che non va” nelle pubbliche amministrazioni

LaTuaPA, ecco il nuovo portale per segnalare “quello che non va” nelle...

L’Ispettorato per la funzione pubblica verifica che l’azione amministrativa sia conforme ai principi di imparzialità e buon andamento e che il suo svolgimento avvenga nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, collaborazione e buona fede.

Rispetto a queste funzioni, nasce LaTuaPA, il portale che consente ai cittadini di segnalare presunte irregolarità e inadempienze nelle pubbliche amministrazioni, promuovendo, attraverso l’intervento dell’Ispettorato, azioni autocorrettive e la risoluzione di criticità.

Il portale, online in via sperimentale e raggiungibile, tramite il sito del Dipartimento della funzione pubblica (Dfp), dall’indirizzo latuapa.gov.it, è stato dunque realizzato per un’acquisizione semplificata delle segnalazioni di presunte inadempienze o irregolarità e per la gestione delle conseguenti verifiche di competenza dell’Ispettorato che, secondo il suo compito, solleciterà le amministrazioni a correggere le disfunzioni eventualmente rilevate.

L’accesso ai servizi del portale è possibile, in questa fase, tramite autenticazione con Spid. Successivamente sarà possibile accedere anche tramite Cie (Carta d’identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi). Attraverso pochi clic, e con il supporto di Faq e di un helpdesk dedicato, è possibile inviare una segnalazione, seguirne lo stato di lavorazione – ricevendo notifiche e aggiornamenti nell’apposita sezione “Le mie segnalazioni” – e controllarne l’esito.

Alcuni esempi: il cittadino potrà segnalare comportamenti non corretti della pubblica amministrazione che pregiudichino un suo interesse particolare (come ad esempio nei casi di inadempienze per mancata adozione nel termine del provvedimento richiesto, o per violazione di norme nel procedimento amministrativo che lo riguarda) oppure un interesse di portata generale (come ad esempio nei casi di irregolarità nei concorsi pubblici o nel conferimento di incarichi).