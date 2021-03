Lavoratore fragile, può chiedere di rientrare in presenza dopo il vaccino?

Il lavoratore della scuola dichiarato fragile può essere adibilito ad altre mansioni o collocato, dove possibile, in smart working.

Qualora, dopo aver effettuato la vaccinazione, volesse tornare in servizio in presenza, cosa deve fare?

In particolare, che tipo di comunicazione deve effettuare il lavoratore dichiarato “fragile” dal medico competente e, dunque già collocato in altre mansioni o in attività lavorativa a distanza, che a seguito di effettuazione della vaccinazione ha intenzione di rientrare effettivamente in servizio in presenza?

A questa domanda ha risposto il MI, con una faq inserita nella sezione Rientriamo a scuola.

Questa è la risposta:

In base al quadro normativo vigente il lavoratore può chiedere, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, l’effettuazione di una visita con il medico competente (art.41 d.lgs 81/2008) il quale potrà in quella sede trattare anche le informazioni relative alla vaccinazione effettuata. Lo stesso valuterà, nel rispetto dei protocolli applicabili per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (v. par. 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misureper il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negliambienti di lavoro del 24aprile2020) e delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, se tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. In tal caso il medico competente si limiterà a trasmettere al datore di lavoro la sola informazione relativa al giudizio di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in esso riportato (si vedano le FAQ del Garante Privacy sul “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo“).