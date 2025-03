Lavoro agile Dirigenti scolastici, gli interessati devono presentare apposita istanza cui seguirà la stipula di accordo individuale

Con nota del 21 febbraio scorso il MIM ha definito i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile per i dirigenti scolastici, previsto dall’art. 11 del CCNL relativo al personale dell’Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/2021, sottoscritto in data 07.08.2024.

Previa sottoscrizione di un accordo tra USR e DS, la prestazione lavorativa potrà essere resa, su base volontaria, in modalità agile fino a un massimo di 4 giornate lavorative mensili per i mesi con 4 settimane e fino a un massimo di 5 giornate lavorative mensili per i mesi con più di 4 settimane.

Accesso al lavoro agile

Non sono previsti criteri di priorità, poiché il dirigente scolastico è una figura unica all’interno dell’istituzione scolastica.

Durata dell’accordo

Il primo accordo tra Ufficio Scolastico Regionale (USR) e dirigente scolastico è a termine e copre l’intero anno scolastico, indipendentemente dal momento della sottoscrizione.

Programmazione delle giornate in modalità agile

L’accordo può stabilire le giornate su base mensile o plurimensile.

Massimo 4 giornate mensili in mesi di 4 settimane e 5 giornate in mesi di 5 settimane.

È obbligatorio garantire almeno 3 giorni a settimana in presenza.

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, invece, i giorni di lavoro in modalità agile possono essere fruiti continuativamente dal Dirigente scolastico con comunicazione al Direttore generale dell’USR con cui ha sottoscritto l’accordo.

Possibili deroghe

In caso di specifiche richieste da parte del dirigente scolastico interessato, si potrà essere autorizzati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino a un massimo di 7 giornate lavorative mensili.

Inoltre, per la salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni documentate di rischio per la salute, come previsto dalla Direttiva del 29.12.2023 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, l’accordo individuale può derogare al limite delle giornate di lavoro agile stabilite mensilmente anche per i dirigenti scolastici che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.

Reperibilità del dirigente scolastico

Deve essere contattabile per l’intera giornata lavorativa negli orari di funzionamento dell’istituzione scolastica.

Attività ammesse in modalità agile

Possono essere svolte da remoto tutte le attività che non richiedono la presenza fisica del dirigente scolastico, tra cui:

Redazione di provvedimenti e atti amministrativi.

Partecipazione a riunioni a distanza degli organi collegiali (purché non deliberative).

Riunioni di gruppi di lavoro organizzati in modalità remota.

Studi, analisi e stesura di relazioni e progetti.

Approfondimento normativo ed elaborazione dati.

Attività negoziali e ogni altra mansione che non richieda la presenza fisica costante.

Esclusi i DS in prova

I dirigenti scolastici che non hanno ancora concluso il periodo di formazione e prova restano esclusi dal lavoro agile.

LA NOTA